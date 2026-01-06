Roma si negozia la risoluzione con Bove | il centrocampista pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare
Roma e Edoardo Bove stanno negoziando la risoluzione consensuale del contratto, consentendo al centrocampista di trasferirsi all’estero. La trattativa, riportata da Di Marzio, mira a facilitare la separazione tra le parti e a permettere a Bove di ripartire con una nuova esperienza calcistica fuori dall’Italia. La situazione è in fase di definizione, nel rispetto degli accordi e delle esigenze di entrambe le parti.
Roma e Bove verso la separazione: si tratta la risoluzione del contratto per permettere al centrocampista di ripartire all’estero La Roma ed Edoardo Bove stanno lavorando alla risoluzione consensuale del contratto, come riportato da Di Marzio. Una scelta condivisa, pensata per permettere al centrocampista di firmare con un club estero che gli consenta di tornare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
