Roma si negozia la risoluzione con Bove | il centrocampista pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare

Da calcionews24.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma e Edoardo Bove stanno negoziando la risoluzione consensuale del contratto, consentendo al centrocampista di trasferirsi all’estero. La trattativa, riportata da Di Marzio, mira a facilitare la separazione tra le parti e a permettere a Bove di ripartire con una nuova esperienza calcistica fuori dall’Italia. La situazione è in fase di definizione, nel rispetto degli accordi e delle esigenze di entrambe le parti.

Roma e Bove verso la separazione: si tratta la risoluzione del contratto per permettere al centrocampista di ripartire all’estero La Roma ed Edoardo Bove stanno lavorando alla risoluzione consensuale del contratto, come riportato da Di Marzio. Una scelta condivisa, pensata per permettere al centrocampista di firmare con un club estero che gli consenta di tornare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma si negozia la risoluzione con bove il centrocampista pronto a lasciare l8217italia per tornare a giocare

© Calcionews24.com - Roma, si negozia la risoluzione con Bove: il centrocampista pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare

Leggi anche: Bove presenta la legge sul primo soccorso e si commuove: “L’obiettivo è tornare a giocare”

Leggi anche: Frattesi Juventus ora può decollare! Il centrocampista vuole lasciare l’Inter per giocare con più continuità: scenari e novità verso gennaio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

roma negozia risoluzione boveRoma, Bove tratta la risoluzione. Accordo per i rinnovi di Mancini e Cristante - Il centrocampista sta trattando la risoluzione con i giallorossi, che non sarà propedeutica a smettere ma a trovare una nuova squadra all'estero. sport.sky.it

roma negozia risoluzione boveBove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero - Le parti sono in contatto per chiudere l’accordo, una soluzione che consentirebbe. tuttomercatoweb.com

roma negozia risoluzione boveSky Sport - Roma, si tratta la risoluzione con Bove. Pista estera per il futuro? La situazione - Arriva un'importante novità su quello che può essere il futuro di Edoardo Bove. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.