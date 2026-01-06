Roma si negozia la risoluzione con Bove | il centrocampista pronto a lasciare l’Italia per tornare a giocare

Roma e Edoardo Bove stanno negoziando la risoluzione consensuale del contratto, consentendo al centrocampista di trasferirsi all’estero. La trattativa, riportata da Di Marzio, mira a facilitare la separazione tra le parti e a permettere a Bove di ripartire con una nuova esperienza calcistica fuori dall’Italia. La situazione è in fase di definizione, nel rispetto degli accordi e delle esigenze di entrambe le parti.

Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero - Le parti sono in contatto per chiudere l’accordo, una soluzione che consentirebbe. tuttomercatoweb.com

Sky Sport - Roma, si tratta la risoluzione con Bove. Pista estera per il futuro? La situazione - Arriva un'importante novità su quello che può essere il futuro di Edoardo Bove. msn.com

CIAO. Discoteca Italiana. . CIAO ROMA CIAO Dal 4 al 24 dicembre il negozio Pop Up di Ciao. Discoteca Italiana è da Emporio Centrale in Largo del Teatro Valle 1 a Roma. Trovate tutti i manifesti, i nuovi puzzle-ini, le sciarpe e le riviste. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.