Roma senza scudi a Lecce | tre titolari out e mercato sotto esame Champions a rischio

La Roma si prepara alla trasferta di Lecce senza alcuni titolari, tra cui i difensori principali, a causa di infortuni. La formazione si trova a dover affrontare una fase complessa, con il mercato ancora aperto e la possibilità di dover intervenire per rinforzare la linea difensiva. La partita di martedì 6 gennaio alle 18 si presenta come una sfida importante per mantenere l’obiettivo di qualificazione in Champions League.

La Roma prepara Lecce-Roma (martedi 6 gennaio, ore 18 ) con emergenza in difesa: una vera difesa da ricostruire. Mancano Mancini e Hermoso per squalifica e manca Ndicka perché impegnato in Coppa d’Africa. Non c’è margine: fuori anche Gollini e Bailey, e Baldanzi non rientra tra i convocati. Il rischio è immediato: trasferta da punti importanti con un reparto da inventare al Via del Mare. La corsa Champions passa anche da qui: non prendere goal quando “la coperta è corta”. Difesa da ricostruire: non è un dettaglio, è il tema della settimana. La fotografia è semplice e crudele: tre difensori titolari indisponibili nello stesso turno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

