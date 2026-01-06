Roma rivoluzione Gasperini | plusvalenze giovani e conti in ordine per cambiare modello

La Roma si prepara a un cambiamento strategico sotto la guida di Gasperini, con un focus su plusvalenze, valorizzazione dei giovani e stabilità finanziaria. La nuova impostazione mira a rafforzare il progetto a lungo termine, estendendo le azioni oltre il mercato di gennaio. Un percorso che coinvolge la gestione economica e sportiva, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sostenibile fino al 2026.

La Roma non ragiona più "solo" da finestra invernale: Gasperini e la dirigenza impostano un cambio di modello che vale per tutto il 2026. A Trigoria si lavora su due fronti: rinforzi mirati subito e sostenibilità finanziaria sul medio periodo. Il nodo è chiaro: inseguire la Champions senza bruciare risorse, usando plusvalenze e valorizzazione dei giovani. Le prime mosse lo dicono: attacco da riaccendere, difesa corta, uscite da programmare. E in società vola qualche parola di troppo: chi chiede tempi rapidi e chi controlla il bilancio. Retroscena Trigoria: Gasperini alza la voce, Massara frena.

Roma, parte la rivoluzione in attacco: le mosse per gennaio e per l’estate - Dopo la sconfitta con la Juventus, il tecnico ha messo le carte sul tavolo come raramente gli era accaduto: il mercato non è più una variabile, ma ... corrieredellosport.it

