Roma–Raspadori accordo fatto con l’Atletico ma il sì non arriva

Da sololaroma.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, l’accordo tra il club e Raspadori con l’Atletico Madrid è stato raggiunto e definito nei dettagli. Tuttavia, nel mercato dei trasferimenti, il sì definitivo non è ancora arrivato, sottolineando come le trattative possano ancora evolversi fino all’ultimo momento. La situazione resta in attesa di conferme ufficiali, mentre tutte le parti monitorano attentamente gli sviluppi.

L’accordo tra club è pronto, definito nei dettagli, ma il mercato insegna che non è mai l’ultimo passo. La Roma ha sistemato la parte più complessa della trattativa per Giacomo Raspadori, trovando una linea comune con l’ Atletico Madrid. Quello che manca, però, è il passaggio decisivo: il sì dell’attaccante. Ed è proprio qui che la trattativa si è fermata, in una fase di riflessione che tiene Trigoria in attesa. L’accordo tra le società è definito. Dal punto di vista dei club, il quadro è chiaro. Roma e Atletico hanno impostato l’operazione su un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni precise legate alla qualificazione in Champions League e al numero di presenze del giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

