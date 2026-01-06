Roma Pisilli nel prepartita | Conta solo la partita

A pochi minuti dall’inizio di Lecce-Roma, Niccolò Pisilli ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che l’unica cosa importante è concentrarsi sulla partita. Il centrocampista romano ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e affrontare il match con determinazione, senza lasciarsi distrarre da altri fattori. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di mettere in pratica quanto lavorato in allenamento.

Vigilia di Lecce-Roma. A pochi minuti dal calcio d'inizio, Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, fissando il focus sul campo. Sulla chance da titolare: "Spero solo di dare il mio contributo per portare a casa i tre punti". Sulle voci di mercato: "No, non mi condizionano. Tra poco c'è una partita importantissima e penso solo a questo". Sul momento della squadra: "Il calcio va a momenti. Ci sono fasi positive e negative, ma ci si rialza sempre insieme, da squadra". Messaggio chiaro dal centrocampo della Roma: testa al match.

Formazione ufficiale AS ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante (C); Dybala, Ferguson #ASRoma #LecceRoma @tempoweb x.com

