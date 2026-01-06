Roma matura e cinica | a Lecce basta un gol per tempo

Roma si presenta a Lecce con un approccio maturo e pragmatico. La strategia è semplice e efficace: mantenere la calma, attendere il momento giusto e sfruttare ogni occasione. Con un gol per tempo, la squadra dimostra di saper gestire le partite con freddezza e precisione, rispettando la propria forza e il ritmo del gioco. Un metodo che sottolinea l’importanza della maturità in campo e della disciplina nei momenti decisivi.

C’è un modo preciso di vincere certe partite: soffrire quando serve, colpire quando conta, gestire senza isteria. La Roma lo ha fatto anche a Lecce, in una serata che vale più dei tre punti perché racconta una squadra ormai riconoscibile, matura, capace di leggere i momenti del match. Il 2-0 del Via del Mare non nasce da un assedio, ma da una superiorità silenziosa, costruita con pazienza e finalizzata dagli uomini che devono fare la differenza. Con questo successo, la squadra di Gasperini chiude il girone d’andata a quota 36 punti, restando agganciata al gruppo Champions. Numeri importanti, ma ancora più rilevante è il modo in cui arrivano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma matura e cinica: a Lecce basta un gol per tempo Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Ferguson sblocca Lecce Roma, inizia il secondo tempo Leggi anche: Vigor, dolci nella calza della Befana. Cinica, concreta e sempre più matura: "Siamo umili e miglioriamo ancora» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vigor, dolci nella calza della Befana. Cinica, concreta e sempre più matura: Siamo umili e miglioriamo ancora». Tre bocconi. Tre personalità diverse. Stesso finale: spariscono subito Scegline uno, oppure fai la scelta matura: tutti. Via Giorgio Giorgis 25, Fiumicino (RM) 339 8150856 @agenziacrio #bontà #roma #dolce #barrustichelli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.