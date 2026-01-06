Roma le immagini dell' esondazione dell' Aniene | allagata la via Tiburtina
A Roma, la via Tiburtina è stata interessata da un'alluvione causata dall'esondazione del fiume Aniene, a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore. L'allerta rossa nel Lazio coinvolge le zone del bacino del fiume, con diverse aree colpite da allagamenti. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che richiede attenzione e precauzioni per la sicurezza dei cittadini.
Allerta rossa nel Lazio per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene. “In queste ore – si legge in una nota – si stanno registrando forti precipitazioni e, nelle ultime ore, si sono verificati esondazioni in diversi tratti del fiume Aniene e i suoi affluenti. La Direzione regionale di Protezione civile, alla luce di questa evidente criticità idraulica, ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene”. “Assieme al direttore regionale della Protezione civile, Massimo La Pietra, siamo in costante coordinamento con la sala operativa e i volontari presenti sul posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Roma, moto e scooter rubati nella Riserva dell’Aniene: arrestati tre senegalesi
Leggi anche: Juventus Women, le immagini dell’ultimo allenamento verso la Roma: importantissimo rientro in gruppo per Canzi – GALLERY
Allagamenti a Roma, Aniene (e non solo) sorvegliato speciale: Pronte le unità di crisi; Continua a piovere a Roma: chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume Aniene; Maltempo Roma, Tevere supera i 7 metri di piena: banchine chiuse. Chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania; Maltempo a Roma: il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino.
Roma, le immagini dell'esondazione dell'Aniene: allagata la via Tiburtina - (LaPresse) Allerta rossa nel Lazio per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene. msn.com
Roma: l'Aniene esonda a Montesacro, ecco le immagini della Riserva naturale allagata - Il livello del fiume aveva raggiunto livelli preoccupanti già nella giornata del 5 gennaio, poi fin dalla ... video.corriere.it
Maltempo su Roma, esonda l’Aniene: allagati Ponte Mammolo e Colli Aniene - Piogge incessanti da oltre 48 ore, strade chiuse e livelli dell’acqua critici sulla Tiburtina. altarimini.it
Roma, il maltempo non dà tregua neanche all’Epifania: le immagini delle vie del centro - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.