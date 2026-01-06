A Roma, la via Tiburtina è stata interessata da un'alluvione causata dall'esondazione del fiume Aniene, a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore. L'allerta rossa nel Lazio coinvolge le zone del bacino del fiume, con diverse aree colpite da allagamenti. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che richiede attenzione e precauzioni per la sicurezza dei cittadini.

Allerta rossa nel Lazio per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene. “In queste ore – si legge in una nota – si stanno registrando forti precipitazioni e, nelle ultime ore, si sono verificati esondazioni in diversi tratti del fiume Aniene e i suoi affluenti. La Direzione regionale di Protezione civile, alla luce di questa evidente criticità idraulica, ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene”. “Assieme al direttore regionale della Protezione civile, Massimo La Pietra, siamo in costante coordinamento con la sala operativa e i volontari presenti sul posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, le immagini dell'esondazione dell'Aniene: allagata la via Tiburtina

