Roma il maltempo non dà tregua neanche all’Epifania | le immagini delle vie del centro

Roma, anche durante l’Epifania, il maltempo si mantiene persistente, interessando tutta la città. Le vie del centro sono spesso bagnate e poco frequentate, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Questa situazione influisce sulla vita quotidiana e sulle attività di residenti e visitatori, che devono adattarsi a una pioggia continua e a un cielo grigio.

L’ondata di maltempo continua a colpire senza tregua la capitale. Sono giorni che Roma è infatti sotto la pioggia costante. E non fa eccezione neanche il giorno dell’ Epifania, per la quale il sindaco Gualtieri ha indetto l’allerta meteo arancione. Saltata, per questioni di sicurezza, anche la tradizionale discesa della Befana in piazza Navona. Le forti piogge hanno colpito anche Città del Vaticano durante l’Angelus di Papa Leone, celebrato in occasione dell’Epifania e della chiusura della porta santa di San Pietro, che ha segnato la fine del Giubileo 2025. Non mancano alcuni lievi disagi, con alcune stazioni metro, come quella di Ottaviano, interessate da infiltrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il maltempo non dà tregua neanche all’Epifania: le immagini delle vie del centro Leggi anche: Si accende il Natale: le immagini delle luminarie e del percorso delle "Vie dei Rosoni" Leggi anche: Epifania di maltempo sull’Italia: allerta arancione a Roma, piogge intense e neve a bassa quota al Centro-Sud La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma, il maltempo non dà tregua neanche all’Epifania: le immagini delle vie del centro - (LaPresse) L’ondata di maltempo continua a colpire senza tregua la capitale. stream24.ilsole24ore.com

