Roma idea prestito per Romano | pista Pescara

Sul mercato di gennaio, Roma valuta la cessione temporanea di Alessandro Romano, giovane talentuoso di casa giallorossa. La proposta mira a offrire al centrocampista maggiore continuità e spazio in un campionato più competitivo rispetto alla Primavera, favorendo la sua crescita e consolidamento. Questa strategia riflette l’attenzione del club allo sviluppo dei giovani, mantenendo comunque un occhio attento alle esigenze sportive del team.

Il mercato di gennaio si muove anche sul fronte giovani. In casa Roma prende quota l'ipotesi di una cessione temporanea per Alessandro Romano, con l'obiettivo di garantirgli continuità e minuti in un campionato più competitivo rispetto alla Primavera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe giallorosso potrebbe finire al Pescara. Una soluzione che consentirebbe al giocatore di crescere attraverso il campo, mantenendo il controllo del cartellino. Il dossier è aperto e potrebbe accelerare nei prossimi giorni.

Giacomo Raspadori pronto a tornare in Italia: accordo fatto con la Roma per prestito oneroso, Lazio battuta sul tempo - L'Atletico Madrid ha accettato l'offerta del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (19 milioni) della Roma, c'è il sì anche del giocatore ... eurosport.it

Chi è Jayden Oosterwolde, la nuova idea della Roma per rinforzare la difesa: ha già giocato in Italia - La Roma pensa a Oosterwolde per dare manforte al reparto arretrato: in Italia ha già vestito la maglia del Parma. msn.com

Il ribaltone allo United non fa cambiare idea a #Zirkzee: l'olandese vuole la #Roma - facebook.com facebook

Calciomercato Roma, idea Gudmundsson: può arrivare in prestito #ASRoma x.com

