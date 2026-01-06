Roma difesa da rinforzare | Oosterwolde idea concreta per il braccetto sinistro
Roma cerca di rafforzare la propria linea difensiva, con Oosterwolde come possibile soluzione per il ruolo di terzino sinistro. La società monitora diverse opzioni, consapevole delle sfide di un mercato di gennaio complesso e imprevedibile. La priorità rimane consolidare la struttura difensiva per migliorare le prestazioni complessive della squadra.
La Roma continua a muoversi su più tavoli, con la consapevolezza che il mercato di gennaio difficilmente segue binari lineari. Mentre il fronte offensivo resta centrale nelle riflessioni della dirigenza, a Trigoria cresce l’attenzione su un reparto che oggi presenta una lacuna evidente: la difesa, e in particolare il lato sinistro della linea a tre. L’assenza di Evan Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa, ha ridotto le rotazioni e messo in evidenza la mancanza di un’alternativa affidabile a Mario Hermoso. Una situazione che lo staff tecnico sta gestendo con soluzioni adattate, ma che nel medio periodo rischia di diventare un limite strutturale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
