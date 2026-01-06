Roma | Campidoglio domani scuole saranno aperte falsa ordinanza circola sui social

Su molti social e WhatsApp si sta diffondendo una notizia falsa riguardante un’ordinanza di chiusura delle scuole a Roma il 7 gennaio 2026. Il Campidoglio ha chiarito che le scuole rimarranno aperte e che questa voce non ha fondamento. È importante verificare le fonti ufficiali prima di diffondere informazioni di questo tipo.

Una notizia che circola su vari social network e su WhatsApp riguardante una presunta ordinanza per la chiusura delle scuole prevista per domani, 7 gennaio 2026, è stata dichiarata un falso. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dal Campidoglio. È importante sottolineare che nessun documento di questo tipo è stato firmato o emesso da alcuna autorità competente. La nota avverte chiaramente che chi diffonde notizie infondate – conclude il comunicato – può incorrere in sanzioni, incluse quelle di natura penale. (Com) (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Campidoglio, domani scuole saranno aperte, falsa ordinanza circola sui social Leggi anche: Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte Leggi anche: Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Macerata. L'elenco completo. A Roma restano aperte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supermercati aperti a Roma il 31 dicembre e il 1°gennaio 2026: la mappa dei punti vendita (e dei centri commerciali) e gli orari; Incidente Ardea, il figlio della coppia morta: «Non arrivavano e sono andato a cercarli. Ho visto i corpi tra le lamiere». Scuole chiuse a Roma, Campidoglio: «Circola ordinanza fake, domani saranno aperte» - Starebbe circolando, in alcune chat, una finta ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che prevederebbe la chiusura delle scuole della Capitale per il maltempo. msn.com

Maltempo, «scuole chiuse a Roma»: è una fake news - Stanno girando in queste ore notizie relative alla chiusura delle scuole sul territorio di Roma Capitale prevista per domani, a causa del maltempo. msn.com

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp - Mentre la città è colpita dal maltempo oggi, 6 gennaio 2026, online e nelle chat di WhatsApp si diffonde una bufala relativa alla chiu ... msn.com

