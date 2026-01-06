Roma | Campidoglio domani scuole saranno aperte falsa ordinanza circola sui social

Su molti social e WhatsApp si sta diffondendo una notizia falsa riguardante un’ordinanza di chiusura delle scuole a Roma il 7 gennaio 2026. Il Campidoglio ha chiarito che le scuole rimarranno aperte e che questa voce non ha fondamento. È importante verificare le fonti ufficiali prima di diffondere informazioni di questo tipo.

Una notizia che circola su vari social network e su WhatsApp riguardante una presunta ordinanza per la chiusura delle scuole prevista per domani, 7 gennaio 2026, è stata dichiarata un falso. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dal Campidoglio. È importante sottolineare che nessun documento di questo tipo è stato firmato o emesso da alcuna autorità competente. La nota avverte chiaramente che chi diffonde notizie infondate – conclude il comunicato – può incorrere in sanzioni, incluse quelle di natura penale. (Com) (REDN). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

