Roma avanti all’intervallo | Ferguson firma l’1-0 a Lecce

La Roma termina il primo tempo in vantaggio 1-0 sul campo del Lecce, grazie a una rete di Ferguson. La squadra giallorossa ha mostrato una buona organizzazione, mantenendo il controllo del gioco, ma resta ancora molto da fare nel secondo tempo per consolidare il risultato. La partita si presenta equilibrata, con entrambe le squadre pronte a lottare per i tre punti.

La Roma chiude il primo tempo avanti di misura al Via del Mare, con una sensazione chiara: il vantaggio è meritato, ma non ancora rassicurante. Contro un Lecce combattivo e tutt’altro che rinunciatario, i giallorossi hanno imposto il proprio ritmo trovando il colpo giusto al momento giusto. A decidere, fin qui, è il destro chirurgico di Evan Ferguson, alla prima vera fiammata della partita. Ferguson colpisce, la Roma prende campo. La gara si è messa sui binari preferiti della Roma intorno al quarto d’ora. Dopo una fase iniziale di studio, con il Lecce aggressivo sulle seconde palle e pronto a sfruttare le corsie, è bastata una giocata pulita tra le linee per spezzare l’equilibrio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

