Roma a Lecce con l’obbligo di vincere | chance vera per El Shaarawy

La Roma arriva a Lecce con la sensazione netta che questa non sia una partita come le altre. Alle 18:00, allo Stadio Via del Mare, i giallorossi si giocano molto più di tre punti: si giocano la continuità nella corsa Champions, in un momento della stagione in cui i margini di errore si stanno assottigliando pericolosamente. Il contesto non è dei più semplici. Tra assenze legate agli impegni con le Nazionali e una serie di acciacchi che hanno colpito la rosa, Gian Piero Gasperini è chiamato a una prova di equilibrio. Servirà adattarsi, leggere la partita e trovare soluzioni credibili senza snaturare l’identità della squadra. 🔗 Leggi su Como1907news.com

