Rogo in un garage sotterraneo a pochi passi da un supermercato

Questa mattina a Castellammare di Stabia si è verificato un incendio in un garage sotterraneo situato in via Napoli, vicino a un supermercato e a breve distanza dal cimitero. L’incendio ha causato momenti di apprensione tra residenti e passanti, richiedendo l’intervento delle squadre di emergenza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, e non si segnalano feriti.

Momenti di paura questa mattina in via Napoli, a Castellammare di Stabia, per un incendio scoppiato all’interno di un garage sotterraneo nei pressi di un supermercato, a poche decine di metri di distanza dal cimitero. Una densa colonna di fumo ha allertato passanti e agenti della polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rogo in un garage sotterraneo a pochi passi da un supermercato Leggi anche: Discarica a cielo aperto a pochi passi dal supermercato Leggi anche: McDonald's apre un nuovo locale a pochi passi da Napoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Castellammare, incendio in un garage sotterraneo a Via Napoli: danneggiati veicoli - Momenti di paura questa mattina in via Napoli, a Castellammare di Stabia, per un incendio scoppiato all’interno di un garage sotterraneo nei pressi di un supermercato, a poche decine di metri di ... napolitoday.it

Rogo in un garage ai Buggi. Tenta di spegnere l’incendio. Ustionato un uomo di 70 anni - L’episodio ieri mattina in via Sant’Andrea: ha riportato diverse ferite al volto e alle braccia. lanazione.it

https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2026/01/01/notte-di-fuoco-ad-asciano-rogo-nel-garage/233870/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.