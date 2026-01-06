Rodriguez due facce | una per i chavisti una per Donald Trump

Rodriguez, figura centrale nella politica venezuelana, ha suscitato diverse reazioni a seconda degli schieramenti. Dopo essere stato nominato presidente ad interim dal Tribunale supremo di giustizia, sono emersi timori e sospetti riguardo alle sue reali intenzioni e alle possibili implicazioni internazionali. La sua figura rappresenta due facce, una per i sostenitori dei chavisti e un’altra per gli ambienti vicini a Donald Trump, alimentando un quadro di incertezza nel paese.

