Rodriguez due facce | una per i chavisti una per Donald Trump
Rodriguez, figura centrale nella politica venezuelana, ha suscitato diverse reazioni a seconda degli schieramenti. Dopo essere stato nominato presidente ad interim dal Tribunale supremo di giustizia, sono emersi timori e sospetti riguardo alle sue reali intenzioni e alle possibili implicazioni internazionali. La sua figura rappresenta due facce, una per i sostenitori dei chavisti e un’altra per gli ambienti vicini a Donald Trump, alimentando un quadro di incertezza nel paese.
Timori, sospetti e tante domande senza risposta. Dopo la sua designazione da parte del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) come presidente ad interim del Venezuela, «per garantire la continuità amministrativa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Rodriguez, due facce: una per i chavisti una per Donald Trump; In Venezuela è partita la caccia al tesoro, fondi di investimento già all’assalto del petrolio; Ora L’Avana ha paura, tutti uccisi i cubani della scorta di Maduro; La politica del disordine permanente.
Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. : ANSA/ JOE RAEDLE - facebook.com facebook
Maduro in cella, interim a Rodriguez ma tra Trump la minaccia: “Faccia la cosa giusta o paghera” x.com
