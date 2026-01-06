Rodriguez due facce | una per i chavisti una per Donald Trump

Da cms.ilmanifesto.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rodriguez, figura centrale nella politica venezuelana, ha suscitato diverse reazioni a seconda degli schieramenti. Dopo essere stato nominato presidente ad interim dal Tribunale supremo di giustizia, sono emersi timori e sospetti riguardo alle sue reali intenzioni e alle possibili implicazioni internazionali. La sua figura rappresenta due facce, una per i sostenitori dei chavisti e un’altra per gli ambienti vicini a Donald Trump, alimentando un quadro di incertezza nel paese.

Timori, sospetti e tante domande senza risposta. Dopo la sua designazione da parte del Tribunale supremo di giustizia (Tsj) come presidente ad interim del Venezuela, «per garantire la continuità amministrativa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

rodriguez due facce una per i chavisti una per donald trump

© Cms.ilmanifesto.it - Rodriguez, due facce: una per i chavisti una per Donald Trump

Leggi anche: Donald Trump ha davvero fermato otto guerre? Vediamole una per una…

Leggi anche: “Sono figlia di Donald Trump, voglio il test del Dna”: una donna turca lancia una battaglia in tribunale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rodriguez, due facce: una per i chavisti una per Donald Trump; In Venezuela è partita la caccia al tesoro, fondi di investimento già all’assalto del petrolio; Ora L’Avana ha paura, tutti uccisi i cubani della scorta di Maduro; La politica del disordine permanente.

Che festa alla partita d’addio di Maxi Rodríguez! Due magie di Messi, a segno anche Batistuta - All'Estadio Marcelo Bielsa di Rosario è andata in scena la partita d'addio al calcio del 42enne argentino (in ... derbyderbyderby.it

Per Belén Rodríguez due programmi in autunno su Nove e real Time - Belén Rodríguez debutterà con due programmi già a partire dal prossimo autunno. sorrisi.com

Belén Rodríguez debutta su Warner Bros. Discovery con due nuovi Show - Discovery, in attesa di raccontare tutti i dettagli della nuova stagione televisiva 2024- digital-news.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.