Rivolta nel carcere di Oristano allagamenti e incendio

Nel carcere di Oristano si sono verificati recenti incidenti che hanno causato gravi danni. Sono state distrutte le cassette degli idranti, provocando inondazioni nei corridoi, rotte le lampade e un incendio si è sviluppato all’interno della struttura. Questi eventi evidenziano problemi di sicurezza e gestione all’interno del carcere, richiedendo un intervento immediato per garantire l’incolumità di detenuti e personale.

Sarebbero state distrutte le cassette degli idranti, inondando i corridoi in fiumi d'acqua, rotte le lampade e appiccato un incendio.

Tentativo di rivolta nel carcere di Oristano: allagate alcune aree, principio di incendio - Un gruppo di detenuti avrebbe dato vita a una sorta di rivolta, provocando ingenti danni alla struttura penitenziaria. linkoristano.it

Disordini nel carcere di Massama dopo i trasferimenti - Allagamenti su due piani per un idrante divelto, arredi e plafoniere distrutti durante i disordini nel carcere di Massama a oristano. rainews.it

