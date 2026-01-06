Rivolta nel carcere di Oristano allagamenti e incendio

Nel carcere di Oristano si sono verificati recenti incidenti che hanno causato gravi danni. Sono state distrutte le cassette degli idranti, provocando inondazioni nei corridoi, rotte le lampade e un incendio si è sviluppato all’interno della struttura. Questi eventi evidenziano problemi di sicurezza e gestione all’interno del carcere, richiedendo un intervento immediato per garantire l’incolumità di detenuti e personale.

Sarebbero state distrutte le cassette degli idranti, inondando i corridoi in fiumi d'acqua, rotte le lampade e appiccato un incendio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

