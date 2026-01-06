Rivizzigno Domani l’addio | Grave perdita

La scomparsa di Marcello Rivizzigno ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte del panorama politico e civico di Forlì. Figura stimata e riconosciuta, il suo addio rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. La notizia, diffusa ieri, ha suscitato grande risonanza, testimoniando l’affetto e il rispetto che Rivizzigno aveva conquistato nel corso degli anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio, giunti dal panorama politico e civico forlivese nella giornata di ieri, per la scomparsa di Marcello Rivizzigno. Aveva 82 anni, ed è stato fino all'ultimo, anche se afflitto da una lunga malattia, una figura centrale del Partito Repubblicano Italiano, di cui era presidente regionale e dirigente nazionale. Nonostante le precarie condizioni di salute, aveva partecipato alla più recente assemblea regionale del partito, lo scorso 16 dicembre, confermando un impegno mai venuto meno. Ingegnere di professione, Rivizzigno ha ricoperto ruoli di primo piano nella vita amministrativa cittadina: consigliere comunale e assessore a Forlì, partecipò alle giunte guidate dal Zanniboni tra il 1982 e il 1989.

