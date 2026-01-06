Risveglio bianco nell’Empolese Valdelsa Fiocchi di neve nel giorno dell’Epifania prudenza sulle strade

Empoli, 6 gennaio 2026 – Fiocchi di neve sull'Empolese Valdelsa. Contrariamente alle previsioni, che avevano escluso questa parte della provincia di Firenze dall'allerta gialla emessa ieri, 5 gennaio, gli abitanti di Empoli e del territorio compreso tra Certaldo, Montespertoli e Castelfiorentino si sono risvegliati sono un'intensa nevicata. Neve a Montespertoli Neve anche a bassa quota. Inizialmente era pioggia, ma intorno alle 9 di stamani, giorno dell'Epifania, sono cominciati a cadere i primi fiocchi. In un primo momento, a causa del terreno bagnato, la neve pareva non attecchire, ma ben presto il territorio e le strade hanno cominciato a coprirsi con una leggera coltre bianca.

