Risultati Serie A 2025 26 LIVE | la Roma batte il Lecce ora in campo la Juve

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26. La Roma ha conquistato una vittoria contro il Lecce, mentre la Juventus si prepara a scendere in campo. Rimani aggiornato sugli esiti delle partite e sull’andamento del campionato italiano con tutte le ultime notizie.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

