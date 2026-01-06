Risparmio nel 2025 crescita record per la ricchezza delle famiglie

Nel 2025, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha registrato una crescita significativa, con un incremento complessivo di 266,6 miliardi di euro. Questo risultato riflette un andamento positivo e una maggiore capacità di risparmio, contribuendo a una crescita record della ricchezza complessiva delle famiglie nel paese.

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è accelerata nel 2025 ed è aumentata complessivamente di 266,6 miliardi di euro, passando da 5.881,6 a 6.148,2 miliardi, con una crescita pari al 4,5 per cento. Un incremento rilevante, rispetto al 2024, che si accompagna a una profonda ricomposizione dei portafogli, segnata da una graduale riduzione della liquidità improduttiva e da un rafforzamento degli investimenti finanziari più dinamici: più titoli e meno depositi, anche se i conti correnti restano la singola voce più consistente del risparmio, crescendo da 1.112,4 miliardi nel 2024 a 1.140,9 miliardi nel 2025, con un aumento di 28,5 miliardi (più 2,6 per cento). 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Censis: ‘In 15 anni la ricchezza delle famiglie in calo dell’8,5%’ Leggi anche: Giù la ricchezza delle famiglie: dal 2012 -2% in termini reali’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bmw Italia chiude il 2025 con una crescita record del 7,4% rispetto al 2024; Ricchezza in ritirata, divari in crescita: le famiglie italiane fuori passo in Europa; L'Isola delle donne imprenditrici: crescita record del business femminile, ma troppe manager se ne vanno; L'argento viaggia su nuovi record, prezzi più che raddoppiati nel 2025: è un'altra corsa come quella dell'oro?. Questa banca italiana può salire ancora del 20% (dopo il +55% nel 2025) - Utili record, dividendi in crescita e tassi in calo: dopo il rally del 2025, questa banca resta sotto i riflettori. msn.com

Reti di consulenza, ecco chi è cresciuto di più nel 2025 in reclutamenti e raccolta - Negli undici mesi afflussi a un passo dai 54 miliardi di euro: a novembre raccolti 6,4 miliardi con un forte contributo di fondi obbligazionari, singole azioni e polizze unit linked ... milanofinanza.it

Reti, un altro passo verso il record dei record. Fideuram chiude i conti in anticipo - Precisamente 3,4 miliardi sono gli euro necessari a dicembre per raggiungere la cifra record storica della raccolta in Italia, i celebrati 57,3 miliardi di e ... bluerating.com

2026 Housing Hurdles: Modest Rate Relief for First-Time Buyers, But Affordability Remains Elusive

Raccolta netta a novembre supera i 6,4 miliardi di euro, con forte crescita del risparmio gestito e degli strumenti amministrati, consolidando le Reti di consulenza come punto di riferimento per gli investitori. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.