Rischio ghiaccio dopo le abbondanti nevicate | slitta il ritorno a scuola degli studenti

A causa delle abbondanti nevicate dell’Epifania, il ritorno a scuola degli studenti a Forlì è stato posticipato. Il sindaco Gian Luca Zattini ha annunciato che, a seguito delle precipitazioni e del rischio di formazione di ghiaccio sulle strade, le autorità hanno deciso di rinviare l'apertura delle scuole per garantire la sicurezza di studenti e cittadini. La situazione sarà monitorata e comunicata tempestivamente.

Slitta il ritorno in classe degli studenti dopo l'abbondante nevicata dell'Epifania. Annuncia il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini: "A seguito delle importanti precipitazioni nevose verificatesi martedì, con il rischio del determinarsi di diffuse condizioni di ghiaccio sul manto stradale, e.

Allerta gialla in Umbria per rischio ghiaccio - La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio, valido fino alla mezzanotte di mercoledì 31 dicembre. ansa.it

Meteo: un ciclone simil-tropicale può formarsi sull'Italia, rischio di piogge abbondanti - tropicale potrebbe formarsi sull'Italia nelle prossime ore, con raffiche di vento e il rischio di piogge abbondanti. ilmeteo.it

Prima l'abbondante nevicata poi il rischio ghiaccio per le gelate notturne: ecco dove sono sospese le lezioni - facebook.com facebook

Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana x.com

