Tra i membri del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua si distingue per un atteggiamento equidistante. La sua posizione, spesso caratterizzata da commenti inappropriati o fraintendimenti, ha attirato l’attenzione senza tuttavia generare forti reazioni. Questa situazione evidenzia come, all’interno del gruppo, si dibatta tra diverse sensibilità e approcci, senza che nessuno riesca a imporsi con chiarezza o autorevolezza.

Tra i colleghi del M5s, Dolores Bevilacqua non suscita passioni, né in positivo ma nemmeno in negativo. La senatrice pentastellata, che ieri ha scagliato un attacco contro il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno, ha conquistato i titoli di quotidiani e siti soltanto per le sue gaffes. La risata in Aula mentre si parlava delle condizioni delle carceri e un inciampo con la grammatica noto. Si tratta dell'ormai famigerato «loro hanno riuscito» che la Bevilacqua si è lasciata sfuggire negli studi di Quattro di Sera, Rete 4, mentre dibatteva dell'arresto di Almasri. «Quella dichiarazione su Cerno l'ha fatta perché è una componente della commissione di Vigilanza Rai», tenta di minimizzare chi la frequenta tra i corridoi di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Risate fuori posto e strafalcioni. La senatrice 5s che vuole zittirci

Leggi anche: La Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori

Leggi anche: “Mai fuori posto”, il calendario di Sgm che trasporta la forza e la dignità delle donne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Risate fuori posto e strafalcioni. La senatrice 5s che vuole zittirci.

Risate fuori posto e strafalcioni. La senatrice 5S che vuole zittirci - Tra i colleghi del M5s, Dolores Bevilacqua non suscita passioni, né in positivo ma nemmeno in negativo. msn.com