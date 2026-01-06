Risate e comicità all' Eliseo con La Befana vien ridendo
Si conclude oggi, 6 gennaio, il Festival delle Fiabe – Winter Edition all'Ex GIL – Cinema Eliseo di Avellino. L'evento, promosso dal Comune, offre un’occasione per vivere momenti di spensieratezza con “La Befana vien ridendo”, uno spettacolo che unisce comicità e divertimento, adatto a tutta la famiglia. Un’opportunità per condividere un’esperienza culturale in un contesto accogliente e ricco di tradizione.
Si chiude oggi, 6 gennaio, il Festival delle Fiabe – Winter Edition, promosso dal Comune di Avellino e ospitato negli spazi dell'Ex GIL – Cinema Eliseo. Una giornata pensata per unire generazioni diverse nel segno della cultura, dell'immaginazione e della condivisione.
