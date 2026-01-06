Riqualificazione e riutilizzo della Mattonaia Diritti in Comune | Finalmente l' amministrazione ci ascolta

Il gruppo di minoranza Diritti in Comune annuncia importanti novità sulla riqualificazione e il riutilizzo della Mattonaia, un edificio storicamente al centro del dibattito cittadino. Dopo anni di interventi e denunce, l’amministrazione sembra aver ascoltato le istanze per un intervento volto a restituire valore e funzionalità a questo patrimonio urbano, segnando un primo passo verso la riqualificazione di un simbolo della città.

Novità importanti per uno degli edifici che rappresenta, da anni, una 'ferita' al volto della città. A riportarlo è il gruppo di minoranza Diritti in Comune che afferma: "Sulla Mattonaia dopo anni di lotte otteniamo un primo risultato dopo anche le nostre recenti denunce e le iniziative prese in.

