riparazioni cura delle piante e anche badanti la vita dei portieri dei condomini di roma nel 2026

Nel 2026, i portieri di condomini a Roma affrontano un ruolo sempre più articolato, che va oltre la semplice vigilanza. Oltre a riparazioni e cura delle piante, spesso si occupano anche di assistenza alle persone, come le badanti. Questa evoluzione richiama l’immagine di Totò, che nel film ‘La banda degli onesti’ dimostra che “portiere si nasce”, riflettendo le competenze e le sfide di una professione in continua trasformazione.

“Portiere si nasce” dice Totò nei primi minuti del film ‘La banda degli onesti’, mentre sblocca, con un trucchetto che solo lui conosce, l’ascensore in cui è rimasto chiuso il nuovo amministratore del palazzo. E in effetti, il portiere di un palazzo è una figura unica, sa tutto dei suoi condomini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

