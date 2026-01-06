Rifiuti il Tar sblocca l’impianto di stoccaggio a Mercato San Severino | L' autorizzazione regionale scavalca il Comune

Il Tar ha deciso di sbloccare l’impianto di stoccaggio dei rifiuti a Mercato San Severino, affermando che l’autorizzazione regionale prevale sulle autorizzazioni comunali. Secondo la sentenza, quando la Regione concede l’autorizzazione, il Comune non può opporsi al progetto richiedendo permessi edilizi aggiuntivi. Questa decisione chiarisce il ruolo delle autorizzazioni regionali in materia ambientale e urbanistica, influenzando futuri interventi nel settore.

Quando la Regione autorizza un impianto di rifiuti, il Comune non può bloccare il cantiere chiedendo ulteriori permessi edilizi. È questo il principio, destinato a far discutere, sancito dalla Terza Sezione del Tar di Salerno. I giudici hanno accolto il ricorso della ditta individuale di Vincenzo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

