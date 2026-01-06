Rientrati i nostri ragazzi una mamma | Sono orgogliosa di essere italiana

Dopo il tragico incendio a Crans-Montana, le salme dei cinque giovani vittime sono state trasferite a Milano e Roma. I medici del Niguarda riferiscono che alcuni dei sopravvissuti sono in gravi condizioni, affrontando una difficile battaglia. Una mamma esprime il suo orgoglio di essere italiana, sottolineando il senso di comunità e solidarietà in un momento di grande dolore.

Le salme di cinque giovani vittime del rogo a Crans-Montana sono state portate a Milano e a Roma. I medici del Niguarda: «Ricoverati in gravi condizioni, è una battaglia». Giorgia Meloni: «Messa d’unità nazionale per loro».. In un video del 2020 un barman invita i clienti a tenere lontane le candele dai soffitti. I titolari francesi del locale stavano per ampliare i posti a sedere eliminando un’uscita.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

