Il centenario di Claudio Villa, nato il primo gennaio, è passato quasi inosservato in un’Italia spesso più attenta alle rievocazioni che alle celebrazioni significative. Cantante simbolo di un’epoca e di sentimenti tumultuosi, Villa rappresenta un patrimonio musicale che merita di essere ricordato con attenzione, anche in un contesto in cui le commemorazioni tendono a sfumare nel silenzio.

Strano: in questo Paese tutto rievocazioni & commemorazioni, dove si stava sempre meglio quando si stava peggio, è passato quasi sotto silenzio il centenario della nascita di Claudio Villa, che per la verità cadeva il primo dell’anno, quando i giornali non escono. Di Villa, vero nome Claudio Pica, soprannome più gettonato "il Reuccio", tutti ricordano (quasi) tutto: la romanità sfrontata, sbruffona e stornellante, la vis polemica, la grande considerazione che aveva di sé e quella pessima di chiunque altro, la vita privata tumultuosa, le paternità oggetto di lunghe diatribe discusse in tribunale ma anche sui giornali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Reuccio tumultuoso e sentimentale. L’acuto lontano di un’Italia che fu

