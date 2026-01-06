Restyling alla Casa Ariosto, un investimento di 3.750 euro.

La Casa Ariosto a Stellata sta attraversando un restyling con un investimento di 3.750 euro. Pur candidandosi a bandi regionali e nazionali, sono stati già effettuati interventi di miglioramento. Questo luogo, ricco di storia, conserva testimonianze di molti secoli, offrendo uno sguardo autentico sul passato di chi l’ha abitata e sulla memoria collettiva del territorio.

Candidato ai bandi regionali e nazionali, ma intanto non mancano i ritocchi necessari. C’è un luogo a Stellata dove le mura non raccontano solo di chi le ha abitate, ma custodiscono i segreti di millenni di storia. È la Casa Ariosto, che oggi ospita il Museo Civico Archeologico "Guerrino Ferraresi". Uno scrigno di tesori, che ha da poco festeggiato i suoi primi vent’anni. Nonostante le complessità dei bandi regionali, l’amministrazione ha confermato con una delibera dei giorni scorsi la volontà di procedere con un investimento mirato. Il Comune utilizzerà una quota di 3.750 euro per l’acquisto di nuove attrezzature museali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

