Repubblica Ceca la celebre Nuotata dei Tre Re nelle gelide acque della Moldava
Circa 40 nuotatori ‘polari’ hanno partecipato alla tradizionale “ Nuotata dei Tre Re ” nel fiume Moldava, vicino al Ponte Carlo, nel centro di Praga. I “tre re”, che rappresentano i tre magi biblici, si sono tuffati in acqua da una barca e hanno nuotato fino alla riva vicino al porto da cui erano partiti. La temperatura dell’acqua era di 2 gradi e quella dell’atmosfera di meno 5 gradi. I partecipanti sono rimasti in acqua per circa 10 minuti e i soccorritori erano pronti ad assisterli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
