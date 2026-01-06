Circa 40 nuotatori ‘polari’ hanno partecipato alla tradizionale “ Nuotata dei Tre Re ” nel fiume Moldava, vicino al Ponte Carlo, nel centro di Praga. I “tre re”, che rappresentano i tre magi biblici, si sono tuffati in acqua da una barca e hanno nuotato fino alla riva vicino al porto da cui erano partiti. La temperatura dell’acqua era di 2 gradi e quella dell’atmosfera di meno 5 gradi. I partecipanti sono rimasti in acqua per circa 10 minuti e i soccorritori erano pronti ad assisterli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Repubblica Ceca, la celebre "Nuotata dei Tre Re" nelle gelide acque della Moldava

