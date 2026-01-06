Il 6 gennaio 2026, torna su Mediaset “La Promessa” con una nuova puntata. In questa puntata, Manuel cerca di convincere Alonso a tornare sui suoi passi, anche a costo di perdere il titolo e la proprietà. Tuttavia, il marchese mantiene la sua posizione, determinato a seguire la propria strada. Segui la puntata completa in streaming per scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 6 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel discute con Alonso per convincerlo a tornare sui suoi passi, anche a costo di perdere titolo e proprieta’, ma il marchese si rifiuta. Angela apprende da Pia della partenza di Curro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 6 gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 1° gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 2 gennaio 2026 | Video Mediaset

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Replica La Promessa in streaming puntata 5 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 4 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 30 dicembre 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 27 dicembre 2025 | Video Mediaset.

Replica La Promessa in streaming puntata 5 gennaio 2026 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it