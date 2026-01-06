Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 6 gennaio | Video Mediaset

Oggi, 6 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset l’episodio di

Nuovo appuntamento oggi – martedì 6 gennaio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Sarp sistema in tutta fretta l’appartamento che ha preso in affitto nello stesso palazzo di Bahar, per fare una sorpresa ai bambini. Bahar è sconvolta e molto contrariata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

