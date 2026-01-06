Il calendario del Renate prevede sette gare in trenta giorni, iniziando con la vittoria 2-1 contro la Pergolettese e concludendo il 2 febbraio con il Monday Night contro l’Alcione. Un periodo intenso per la squadra, che affronta questa fase con attenzione e determinazione, cercando di mantenere costante la propria prestazione e di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Sette partite in trenta giorni esatti. Per la precisione da sabato quando il Renate ha giocato e vinto (2-1) contro la Pergolettese fino a lunedì 2 febbraio quando le pantere nerazzurre saranno protagoniste del Monday Night del girone A in casa contro i milanesi dell’Alcione. Ma questa volta la “colpa“ non è dei turni infrasettimanali o di qualche recupero ma della Coppa Italia le cui gare di semifinale – si gioca con la formula dell’andata e ritorno e non più della sfida secca – sono state piazzate proprio nel mese in corso, libero da doppi turni. Una bella “faticaccia“ per gli uomini di Foschi che hanno iniziato bene e contano di proseguire così: sabato c’è la Giana poi mercoledì 14 alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Renate, sarà una maratona: "Ma siamo partiti bene"

Leggi anche: Iniziata la corsa ai saldi invernali. I negozianti: "Siamo partiti bene". I clienti: "I prezzi sono convenienti"

Leggi anche: Miramari, squalificato, sostituito dal suo vice. Ceglia: "Eravamo partiti bene, poi non ci siamo adattati alla gara»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

capodanno a berlino: 3 serate da non perdere a berlino, il capodanno è un’esperienza unica, e se non sai dove andare, ti diamo noi qualche dritta: wilde renate – 86 ore di party non-stop. un’epica maratona con un mix di techno e house, l’ultima festa prima d - facebook.com facebook