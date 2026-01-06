Religione e scienza non sono così diverse in fondo

Religione e scienza condividono l'obiettivo di cercare comprensione e verità, pur con approcci diversi. L’Epifania, giornata di rivelazione e rinnovamento, rappresenta simbolicamente il momento in cui si scopre ciò che prima era nascosto. In questo contesto, si può riflettere sul parallelo tra la ricerca spirituale e quella scientifica, entrambe rivolte alla scoperta di aspetti invisibili e fondamentali della realtà.

L'Epifania è il giorno della manifestazione, della rivelazione di ciò che era nascosto, dell'illuminazione di ciò che era oscuro; è pertanto il giorno ideale per rendersi conto di un parallelismo fra religione e scienza. La religione, se uno ragiona, esiste solo perché esiste il mistero: se tutto fosse cristallino, non ci sarebbe bisogno di credere a nulla, e la prima cosa a cui credere è che esiste il mistero, quindi non tutto è comprensibile. Nella storia, i picchi di intolleranza religiosa si sono verificati non per gli eccessi di fede, ma per l'esclusione del mistero dal suo orizzonte: quella peculiare forma di ateismo che fa coincidere Dio esclusivamente con ciò che si sa, riducendolo ad amuleto portatile.

