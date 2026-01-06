Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, si è tenuta la 45ª edizione della Regata delle Befane a Venezia. L’evento, che si è concluso sotto il Ponte di Rialto, rappresenta una tradizione consolidata che ogni anno anima la città con una competizione unica nel suo genere. La regata si inserisce nel calendario delle celebrazioni italiane dedicate alla festività e richiama partecipanti e visitatori interessati a conoscere questa originale manifestazione.

Si è svolta questa mattina, martedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, la regata delle Befane che ha celebrato il traguardo della 45esima edizione con l’arrivo sotto la grande calza sospesa sul ponte di Rialto. La tradizionale competizione, organizzata dalla reale società Canottieri Bucintoro 1882. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Regata delle Befane, 45esima edizione con l'arrivo sotto il Ponte di Rialto

Leggi anche: Venezia, ruba "mototopo" trasporto merci e distrugge balaustra sotto Ponte di Rialto: arrestata 20enne tunisina, "danni incalcolabili" - VIDEO

Leggi anche: Partono i lavori al ponte di Tiberio, il restauro all'azienda che è già intervenuta sul ponte di Rialto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il 6 gennaio la 48^ edizione della Corsa dea Befana a Malamocco; In barca, enormi o ecologiche, tutte le Befane della regione E show con musica e dolcetti; Venezia saluta il 2026 con il Capodanno e gli appuntamenti tradizionali dell’Epifania; Venezia tra fuochi, musica e tradizione: il Capodanno e l’Epifania tra laguna e piazze.

A Venezia la regata delle Befane sfida neve e vento - La tradizionale sfida su mascarete a un remo tra Befane, promossa dalla Reale Canottieri Bucintoro, oggi è giunta alla 45esima edizione: nonostante il vento di tramontana e il nevischio, che ha messo ... msn.com