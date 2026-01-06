Referendum | Fratoianni ' riforma serve solo a minare autonomia magistrati'

Il referendum proposto dal governo mira a modificare alcune norme sulla giustizia, suscitando dubbi sulla sua efficacia. Secondo il leader di Sinistra Italiana, Fratoianni, questa riforma non affronta le reali criticità del sistema giudiziario, come la lentezza dei processi, e rischia di compromettere l’autonomia dei magistrati. È importante valutare attentamente le implicazioni di queste modifiche per garantire un sistema giudiziario più efficiente e indipendente.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La riforma Nordio-Meloni non risponde a nessuno dei problemi della giustizia del nostro Paese, come la lentezza dei processi, serve solo a minare l'autonomia dei magistrati. Allora bisogna continuare a firmare per il referendum e poi andare a votare no per rispedirla al mittente". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni del Tg1.

Referendum, 225mila firme contro la riforma Nordio: raccolta completa al 45% - Raggiunge e supera le 225mila firme, il 45% dell’obiettivo, l’iniziativa popolare per chiedere il referendum costituzionale sulla riforma Nordio (qui il link per firmare con Spid o Carta d’identità el ... ilfattoquotidiano.it

Grazie per questo 2025 ricco di piazze e iniziative: ora iniziamo il 2026 assieme. Firma anche tu per il referendum per la giustizia su tinyurl.com/referendumgiustizia2026 Intanto, buon anno a tutt! - facebook.com facebook

