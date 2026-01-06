Raw 05.012026 The Stranger Things crossover

Benvenuti a questa nuova puntata di ZW. La serata Monday Night Raw si è svolta al Barclays Center di New York, offrendo incontri e momenti di interesse per gli appassionati di wrestling. In questa pagina troverete un riepilogo degli eventi principali, con un'analisi obiettiva e dettagliata di quanto accaduto durante la serata.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Barclays Center di New York. Lo show inizia con il primo incontro titolato della serata. WWE Women’s Tag Team Title Match: The Kabuki Warriors (Asuka & Kairi Sane) (c) vs. Iyo Sky & Rhea Ripley (3,5 5) Le Kabuki Warriors hanno messo in palio i loro Women’s Tag Team Title contro Iyo Sky e Rhea Ripley. Mi aspettavo un match importante tra di loro e sinceramente non sono rimasto assolutamente deluso, anzi ha anche superato le mie aspettative. Un incontro piacevole e di alto profilo senza ombra di dubbio. Nel finale Rhea Ripley ha trovato il pin vincente su Asuka dopo una bella mossa di coppia e ha portato i titoli di coppia nelle loro mani. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

