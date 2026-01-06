Raspadori quando la decisione definitiva sul ritorno in Italia? Intanto la Roma si cautela sondando due alternative

Raspadori resta al centro delle attenzioni per il suo possibile ritorno in Italia. La decisione definitiva sulla sua destinazione è ancora in fase di definizione. Nel frattempo, la Roma valuta con attenzione due possibili alternative per rafforzare il reparto offensivo, mantenendo aperte diverse opzioni. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare la soluzione più adatta alle esigenze del club.

Raspadori, quando avverrà la decisione definitiva sul ritorno in Italia dell’attaccante azzurro. Intanto la Roma si cautela con queste due alternative La caccia al rinforzo offensivo della Roma entra nella fase più calda. Nonostante le difficoltà ambientali e gli infortuni in difesa, la priorità della dirigenza giallorossa resta quella di regalare all’allenatore un attaccante versatile, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Raspadori, quando la decisione definitiva sul ritorno in Italia? Intanto la Roma si cautela sondando due alternative Leggi anche: Napoli, la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio Leggi anche: Italia Israele, Gattuso conferma Raspadori titolare? Quale sarà la scelta definitiva su Pio Esposito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Roma in pressing su Raspadori, Lazio e Napoli alla finestra: nuovi contatti con il club giallorosso, i dettagli dell'accordo con l'Atletico Madrid e cosa manca; Raspadori sfoglia la margherita: l’Atletico, la Roma… ma anche la Lazio!; La Roma inizia a valutare alternative a Raspadori in caso di trattativa saltata; Raspadori, probabile convocazione per la Supercoppa: non è convinto di lasciare ora l'Atletico. Atletico Madrid, decisione ufficiale su Raspadori. Cambia il suo futuro? - Giacomo Raspadori è uno dei nomi più caldi del mercato di gennaio. msn.com

L'esperto: "Raspadori-Napoli, l'Atletico cambia condizioni rispetto all'affare con la Roma" - Riportare Giacomo Raspadori in Italia non sarebbe "facile" per il Napoli, se non altro non come potrebbe esserlo per la Roma. msn.com

Raspadori tra Roma, Lazio e Napoli: Jack non ha ancora deciso se lasciare l'Atletico Madrid e spunta un like - Raspadori sfoglia la sua margherita e sui social dell'Atletico Madrid spunta una foto con lui in copertina e il like della compagna: è un indizio di mercato? sport.virgilio.it

La Roma spinge per Giacomo Raspadori, ma la trattativa resta ancora complessa Il ds Massara attende oggi la decisione definitiva dell’attaccante e non intende andare oltre questa giornata, anche perché l’Atletico Madrid è pronto a partire per la Supercop - facebook.com facebook

Moretto: “Ad oggi non è ancora arrivato un segnale da Raspadori per quanto riguarda un suo possibile approdo a Roma. Anzi ad oggi traspare freddezza. Il giocatore vuole pesare la sua decisione”. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.