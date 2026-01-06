Rapine in trasferta a Sansepolcro i carabinieri arrestano 2 persone

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Monterchi hanno arrestato due uomini provenienti dalla provincia di Foggia. I soggetti, alla vista dell'auto dei militari, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi tra le campagne tra Toscana e Umbria. L'intervento ha portato all’arresto degli individui, coinvolti in recenti episodi di rapina

Arezzo, 6 gennaio 2026 – I carabinieri hanno arrestato - si legge in un comunicato - durante un normale servizio di controllo del territorio, due uomini della provincia di Foggia che, alla vista dell'equipaggio dei militari della Stazione di Monterchi (AR), hanno abbandonato l'autovettura e sono fuggiti a piedi tra le campagne a confine tra Toscana e Umbria. Sono state necessarie prolungate ricerche, condotte dai militari dell'Arma di Sansepolcro e dei Nuclei Carabinieri Forestale del Gruppo di Arezzo, nonché dell'elicottero del 4° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Pisa per rintracciare entrambi i fuggitivi e arrestarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapine "in trasferta", a Sansepolcro i carabinieri arrestano 2 persone Leggi anche: Roma, rapine in casa e furti ad anziani: i Carabinieri arrestano 18 persone Leggi anche: Sansepolcro: i carabinieri arrestano due presunti rapinatori “trasfertisti” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sansepolcro: i carabinieri arrestano due presunti rapinatori “trasfertisti” - Arezzo, 19 novembre 2025 – Sansepolcro: i carabinieri arrestano due presunti rapinatori “trasfertisti”. lanazione.it Roma, rapine in casa e furti ad anziani: i Carabinieri arrestano 18 persone - Maxi blitz dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Parioli che hanno eseguito un'ordinanza che dispone l'arresto per 18 persone. tg24.sky.it Rapine in casa e furti a Roma, carabinieri arrestano 18 persone - Sarebbero responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre che, in alcuni casi, di reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio le 18 ... ansa.it I carabinieri fermano due giovani dopo furti e rapine di smartphone a Roma, tra inseguimenti e momenti di paura per gli aggrediti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.