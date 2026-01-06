Rapine in trasferta a Sansepolcro i carabinieri arrestano 2 persone

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Monterchi hanno arrestato due uomini provenienti dalla provincia di Foggia. I soggetti, alla vista dell'auto dei militari, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi tra le campagne tra Toscana e Umbria. L'intervento ha portato all’arresto degli individui, coinvolti in recenti episodi di rapina

Arezzo, 6 gennaio 2026 –  I carabinieri hanno arrestato - si legge in un comunicato - durante un normale servizio di controllo del territorio, due uomini della provincia di Foggia che, alla vista dell'equipaggio dei militari della Stazione di Monterchi (AR), hanno abbandonato l'autovettura e sono fuggiti a piedi tra le campagne a confine tra Toscana e Umbria. Sono state necessarie prolungate ricerche, condotte dai militari dell'Arma di Sansepolcro e dei Nuclei Carabinieri Forestale del Gruppo di Arezzo, nonché dell'elicottero del 4° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Pisa per rintracciare entrambi i fuggitivi e arrestarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

