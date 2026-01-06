Rapina a Milano A 15 anni difende l’amico Ferito da due fendenti

A Milano, due ragazzi di 15 anni sono stati coinvolti in una rapina in un parco, dove uno di loro ha subito due fendenti durante un tentativo di difendere l’amico. Un uomo armato di coltello ha minacciato i minori chiedendo il giubbotto, portando a un episodio che ha richiesto interventi di emergenza. La vicenda evidenzia i rischi legati alla violenza urbana e alla sicurezza dei giovani in città.

I due quindicenni bloccati in un parchetto da un uomo armato di coltello. "Dammi il tuo giubbotto", dice lui uno dei minorenni, entrambi italiani, puntandogli contro l'arma. A quel punto, l'amico interviene in sua difesa, blocca sul nascere il tentativo di rapina e rincorre lo sconosciuto in fuga. Che dopo pochi metri si volta di scatto e sferra due fendenti all'inseguitore, colpendolo al volto e all'addome, per poi scappare a piedi e sparire nel nulla. È la sequenza choc andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri a due passi dal Bicocca Village, centro commerciale nella periferia nord di Milano.

