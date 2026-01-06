Rally di Argentina 1986 la consacrazione di Miki Biasion
Il Rally di Argentina 1986 rappresentò un momento fondamentale per la carriera di Miki Biasion, segnando la sua prima vittoria in un appuntamento del Mondiale rally. Questo risultato consolidò la sua reputazione tra i piloti emergenti e contribuì a definire il suo percorso professionale nel rally internazionale, lasciando un’impronta significativa nel panorama motoristico di quegli anni.
La vittoria al Rally di Argentina 1986 ebbe un valore che andava oltre il semplice risultato sportivo. Divenne il simbolo della maturità raggiunta dalla Delta S4 e della capacità di Biasion di domare un mezzo che molti consideravano ingestibile. A quella vittoria si aggiunse il podio ottenuto al Rally di Sanremo. Dopo aver concluso la . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: La prima di Miki Biasion al Rally della Lana 1982
Leggi anche: Miki Biasion alla cronoscalata di Tantalò
ULTIMA ORA - Grave incidente per Juan Cruz Yacopini, pilota rally del team Toyota , di 26 anni, stava trascorrendo una giornata di svago con amici al dique El Carrizal (provincia di Mendoza, Argentina). Durante la navigazione , si è tuffato in acqua senza ac - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.