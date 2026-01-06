Raid di droni in Ucraina e in Russia
Nelle ultime ore, la Russia ha effettuato un attacco con circa 61 droni Shahed e Gerbera contro l'Ucraina, provocando danni significativi. Questo episodio rappresenta un'escalation delle tensioni tra i due paesi, evidenziando l'intensificarsi delle attività militari nella regione. Gli sviluppi recenti sottolineano l'importanza di monitorare la situazione e valutare le implicazioni geopolitiche di tali azioni.
11.55 La Russia ha lanciato un massiccio atttacco all'Ucraina con 61 droni Shahed e Gerbera, causando danni. Lo riferiscono i media ucraini. A sua volta, l'Ucraina ha lanciato un attacco su larga scala contro infrastrutture energetiche russe. Le forze militari russe hanno colpito siti di stoccaggio per droni a lungo raggio ucraini, riferisce il ministero della Difesa di Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Ucraina, colloqui Usa-Russia ad Abu Dhabi. Raid su Kiev con missili e droni: almeno 6 morti
Leggi anche: Ucraina-Russia, raid incrociati nella notte: nuovi attacchi su Kremenchuk e droni su Mosca
Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 gennaio. Zelensky sostituisce il ministro della Difesa; Guerra Ucraina-Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti; Mosca mostra il drone ucraino vicino alla dacia di Putin. Il leader russo: Crediamo nella vittoria - Alla Street Journal: Cia la dacia di Putin non era l'obiettivo dell'attacco.
Droni di Kiev in Russia, al buio l’area del Kursk - Mentre la diplomazia lavora al vertice dei Volenterosi, le truppe di Putin avanzano nel Donbass. repubblica.it
Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Si dimette Malyuk, il capo dei servizi segreti ucraini. repubblica.it
Guerra Ucraina-Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti - Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. tg24.sky.it
È la fine dei droni russi? L'Ucraina sorprende con una trovata geniale
#Ucraina Alla vigilia del vertice dei 'volenterosi' a Parigi, continuano gli attacchi incrociati: Mosca ha intercettato e distrutto 41 droni ucraini. Nella notte l'esercito di Kiev: "L'intero Paese sotto minaccia missilistica". Nel video neve a Sumy sui postumi di un raid x.com
Mosca lancia 200 droni contro l'Ucraina nella notte di Capodanno L'obiettivo dei raid russi sono le infrastrutture energetiche ucraine. Nel frattempo Zelensky conferma che il 90 per cento degli accordi di pace sono pronti, ma che il restante dieci per cento deter - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.