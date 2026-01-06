Raid di droni in Ucraina e in Russia

Nelle ultime ore, la Russia ha effettuato un attacco con circa 61 droni Shahed e Gerbera contro l'Ucraina, provocando danni significativi. Questo episodio rappresenta un'escalation delle tensioni tra i due paesi, evidenziando l'intensificarsi delle attività militari nella regione. Gli sviluppi recenti sottolineano l'importanza di monitorare la situazione e valutare le implicazioni geopolitiche di tali azioni.

11.55 La Russia ha lanciato un massiccio atttacco all'Ucraina con 61 droni Shahed e Gerbera, causando danni. Lo riferiscono i media ucraini. A sua volta, l'Ucraina ha lanciato un attacco su larga scala contro infrastrutture energetiche russe. Le forze militari russe hanno colpito siti di stoccaggio per droni a lungo raggio ucraini, riferisce il ministero della Difesa di Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

