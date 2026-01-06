Radio Radicale senza finanziamento né convenzione per il servizio pubblico

Radio Radicale, dopo oltre trent’anni di collaborazione con lo Stato italiano, si trova oggi senza finanziamenti né convenzione per il servizio pubblico. La sospensione del supporto economico mette a rischio la continuità delle attività, fondamentali per garantire un'informazione libera e indipendente. La questione evidenzia l’importanza di un dialogo istituzionale per preservare un servizio di interesse pubblico e la possibilità di accesso alle fonti di informazione.

