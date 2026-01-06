Raccolta dei rifiuti incontro pubblico di Iren a Calendasco

Iren invita i cittadini di Calendasco a un incontro pubblico giovedì 8 gennaio alle ore 20. L’appuntamento sarà un’occasione per approfondire le modalità di raccolta dei rifiuti e le eventuali novità del servizio. Un momento di confronto per condividere informazioni e rispondere alle domande della comunità, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Incontro aperto ai cittadini di Calendasco per approfondire le modalità e le novità di raccolta dei rifiuti organizzato da Iren, giovedì 8 gennaio alle ore 20.45, al castello di Calendasco. Dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta la Tariffa Corrispettiva Puntuale che presenta un sistema di calcolo.

