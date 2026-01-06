Quindici anni di passione nerazzurra l’Inter club El Principe festeggia e fa beneficenza
L’Inter club “El Principe” celebra 15 anni di attività, un percorso caratterizzato da passione e impegno verso la comunità. In occasione di questo traguardo, si tiene una serata dedicata alla convivialità e alla beneficenza, rafforzando il legame tra tifosi e valori condivisi. Un momento di riflessione e di festa, che sottolinea l’importanza dello sport come strumento di unione e solidarietà.
Una serata all’insegna della passione sportiva e della convivialità per celebrare un traguardo importante. Per la vigilia dell'Epifania sono stati festeggiati i 15 anni dalla fondazione dell’Inter Club El Principe di Agrigento, realtà nerazzurra nata grazie all’iniziativa di Armando Corsini e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
