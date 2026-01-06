Quest' anno c' è un posto anche per me | la gioia dei più piccoli grazie ai regali dell' Epifania solidale

Quest'anno, anche i più piccoli potranno vivere la magia dell’Epifania grazie a iniziative solidali come quella promossa da Confcommercio Lugo in collaborazione con “Sogno del Bambino”. Un progetto che, attraverso donazioni e regali, mira a portare gioia e speranza nelle famiglie più bisognose, rafforzando il senso di comunità e solidarietà. Una tradizione che continua con l’impegno di negozi e associazioni locali.

Anche quest’anno Confcommercio Lugo ha aderito al progetto “Epifania solidale”, rinnovando una collaborazione ormai consolidata con l’impresa associata “Sogno del Bambino”, negozio che vende giocattoli e articoli per l’infanzia, che ha garantito la propria disponibilità anche oltre il periodo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Quest'anno c'è un posto anche per me": la gioia dei più piccoli grazie ai regali dell'Epifania solidale Leggi anche: "Raccolta dei Giocattoli" a Natale: parte l'iniziativa solidale per donare un sorriso ai più piccoli Leggi anche: A Penne anche quest'anno il premio "Sarto dell'anno": i nomi dei quattro vincitori Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Barga la vecchina è in piazza E c’è anche il concorso dedicato al biscotto casalingo; C' è una tradizione antica per guidare i Magi verso la porta delle nostre case Diamole un senso nuovo; Dopo anni di abbandono c' è un futuro per l' ex hotel Il Comune | Opportunità straordinaria di rilancio; Capodanno c' è Alex Britti in piazza Garibaldi | come cambia la viabilità. «Una poltrona per due» resta appuntamento fisso: anche quest'anno la vigilia di Natale su Italia 1 (per la 22esima volta) - Appuntamenti che, quasi senza accorgersene, finiscono per diventare fissi. corriere.it Chissà se quest'anno riusciremo a lasciarli in pace. Animali non umani, importanti come noi. - facebook.com facebook Chissà se quest'anno riusciremo a lasciarli in pace. Animali non umani, importanti come noi. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.