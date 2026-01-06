Quel tocco di Gillo Dorfles esteta ironico e profondo

Per Gillo Dorfles, l’estetica trascende le misure e le proporzioni. La grandezza di un’opera non si misura in metri quadrati, né nella dimensione della tela, ma nella capacità di suscitare riflessione e emozione. È un’attitudine sottile, un’attenzione ai dettagli che rende ogni spazio o creazione significativa, indipendentemente dalle sue dimensioni. Un’interpretazione che invita a guardare oltre il visibile, cercando il valore nascosto nell’essenziale.

Per una grande mente, non esiste il tema delle dimensioni degli spazi o delle opere: non è l'ampiezza della tela che la rende importate, e nemmeno il numero di metri quadrati su cui si snoda l'esposizione. Concetto chiaro alla Paula Seegy Gallery, in via San Maurilio 14 (ingresso libero, www.paulaseegygallery.com), dove, fino al 31 gennaio, in due piccole stanze si trovano esposte più di 30 opere di Gillo Dorfles, il critico e artista triestino classe 1910 vissuto più di 100 anni (muore nel 2018). Ambrogino d'oro, Accademico onorario di Brera nonché, tra gli altri riconoscimenti, Laurea Honoris Causa al Politecnico di Milano in Disegno Industriale, Dorfles è forse più noto per i suoi studi in campo filosofico ed estetico che per il suo lavoro artistico (si laurea in Medicina con specializzazione in Psichiatria, è professore di Estetica all'Università Statale di Milano, di Cagliari e di Trieste).

