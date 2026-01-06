Quartieri Spagnoli incendio con una ventina di intossicati

Nella zona dei Quartieri Spagnoli, un incendio ha coinvolto alcune abitazioni, causando il trasferimento di circa venti persone all’ospedale Pellegrini per intossicazione. L’intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte, ma si stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione.

Secondo alcuni testimoni, in seguito all'incendio che si è sviluppato ai Quartieri Spagnoli, una ventina di persone si sono recate all'ospedale Pellegrini per intossicazione. Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 6:30 al pian terreno di un appartamento in vico Campanile al Consiglio, nei pressi di via Girardi, ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Incendio ai Quartieri Spagnoli: 20 persone intossicate - Alle 6:30 di questa mattina, un violento incendio è divampato al pian terreno di un appartamento in vico ... cronachedellacampania.it

Vasto incendio ai Quartieri Spagnoli, una ventina di persone intossicate - Le fiamme, che sarebbero divampate poco prima dell'alba in un'abitazione a livello strada di Vicoletto del Consiglio, vicino via Girardi (Discesa dell'ospedale militare) e hanno divorato mobili e ... napolitoday.it

Napoli- Incendio ai Quartieri Spagnoli,diversi intossicati,evecuato uno stabile

