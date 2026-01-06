Quarticciolo scoperto un seminterrato trasformato in un bazar della droga

Nel quartiere Quarticciolo è stato scoperto un seminterrato trasformato in un bazar della droga. Durante un intervento delle forze dell’ordine, sono state arrestate dieci persone e sequestrati diversi grammi di cocaina e crack. L’operazione evidenzia l’attività illegale che si svolge nel quartiere e l’impegno delle autorità nel contrastarla.

Nuovo intervento nel quartiere Quarticciolo al termine del quale sono state arrestate dieci persone e sequestrati diversi grammi di cocaina e crack.Controlli e sequestri al QuarticcioloI carabinieri della compagnia Roma Casilina hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio.

