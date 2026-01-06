Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica oggi varia in base alle dinamiche del mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia, fungendo da riferimento per il settore. Conoscere il valore del PUN aiuta a comprendere le tariffe applicate ai consumatori e le variazioni di prezzo nel mercato energetico nazionale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, a cui si aggiungono poi costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Al 6 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,115 €kWh (115,06 €MWh), in leggero calo rispetto ai mesi precedenti, ma ancora su livelli storicamente elevati rispetto al periodo pre-crisi energetica. Per chi è ancora nel regime di maggior tutela, i prezzi sono stabiliti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e aggiornati trimestralmente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

